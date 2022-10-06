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Сегодня, 18:49

Руководство «Динамо» поддержало Йокановича после трех поражений в РПЛ подряд

Руслан Минаев

Руководство «Динамо» поддержало главного тренера клуба Славишу Йокановича.

«У Славиши состоялась встреча с руководством «Динамо», — цитирует «РБ Спорт» источник. — Ему заявили, что не собираются его увольнять, что у него есть кредит доверия и нужно спокойно работать, исправлять ситуацию. Однако он сам понимает, что еще несколько неудачных результатов, и отставки избежать не удастся».

«Динамо» проиграло последние три матча в РПЛ. После 11 туров бело-голубые занимают 8-е место в турнирной таблице с 16 очками.

В следующем туре «Динамо» сыграет на выезде с ЦСКА 8 октября.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dinamo-vy-razilo-podderzhku-jokanovichu/
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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