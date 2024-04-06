Руководство и игроки «Локомотива» выразили поддержку Галактионову

Руководство и игроки «Локомотива» поддержали главного тренера команды Михаила Галактионова, сообщает Sport24. В пятницу, 5 апреля, состоялась встреча руководства, главного тренера и игроков «Локомотива».

Руководство уверило, что ценит работу тренерского штаба и видит, как при Галактионове улучшается качество игры, развивается молодежь и продолжает формироваться новый костяк команды. По итогам этой встречи руководство также нацелило команду на продолжении борьбы за призовые места в РПЛ.

«Локомотив» после 21 тура занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка.