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Сегодня, 07:14

Руководство и игроки «Локомотива» выразили поддержку Галактионову

Евгений Козинов
Корреспондент
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Руководство и игроки «Локомотива» поддержали главного тренера команды Михаила Галактионова, сообщает Sport24. В пятницу, 5 апреля, состоялась встреча руководства, главного тренера и игроков «Локомотива».

Руководство уверило, что ценит работу тренерского штаба и видит, как при Галактионове улучшается качество игры, развивается молодежь и продолжает формироваться новый костяк команды. По итогам этой встречи руководство также нацелило команду на продолжении борьбы за призовые места в РПЛ.

«Локомотив» после 21 тура занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка.

Источник: https://sport24.ru/football/news-635660-rukovodstvo-i-futbolisty-lokomotiva-vyrazili-podderzhku-galaktionovu-ochnaya-vstrecha-byla-segodnya
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
0
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