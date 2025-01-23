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Сегодня, 09:45

Руководство «Крыльев» рассказали о дальнейшем сотрудничестве с Осинькиным

Камила Абдурахманова
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Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев заявил, что судьба тренерского штаба во главе с Игорем Осинькиным будет зависеть от результатов команды.

«Сегодня у «Крыльев» опытный тренерский штаб во главе с Игорем Осинькиным. Но главным критерием оценки работы, перспектив на сезон-2025/26 как команды, так и тренерского штаба остается прежде всего спортивный результат — «Крылья Советов» должны занимать по итогам сезона позицию в турнирной таблице не ниже восьмой, радовать болельщиков красивой игрой и реализовывать свой спортивный потенциал», — приводит слова Яковлева РИА Новости.

«Крылья Советов» после 18 матчей занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. Отставание от идущего восьмым «Рубина» составляет восемь очков.

Источник: РИА Новости
2
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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