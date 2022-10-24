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Сегодня, 09:27

Руководство «Локомотива» провело встречу с представителями Пиняева

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Сергей Пиняев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», руководство «Локомотива» провело встречу с представителями полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева относительно возможного перехода игрока в московский клуб.

Существует высокая вероятность, что сразу несколько игроков «Крыльев» летом окажутся в «Локо».

Пиняев перешел в самарский клуб из «Чертаново» в июле 2021 года. Его контракт истекает 30 июня 2025 года.

Transfermarkt оценивает 17-летнего футболиста в 1,7 миллиона евро.

В текущем сезоне на счету хавбека два гола и одна результативная передача в 10 матчах.

Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
43
8
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