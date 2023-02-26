Источник: руководство «Локомотива» ведет переговоры о покупке «Велеса»

Руководство «Локомотива» ведет переговоры о покупке «Велеса», сообщает Чемпионат.

«Локомотив» хочет приобрести «Велес». Также руководство планирует приобрести клуб во Второй лиге (ФНЛ-2). При этом пока не решено, с каким из клубов в случае покупки у «Локомотива» будет сквозная заявка», — заявил собеседник издания.

«Локомотив» после 17 туров РПЛ занимает 14-е место в РПЛ. Команда Михаила Галактионова набрала 13 очков.

«Велес» идет 14-м в первой лиге, набрав 20 очков после 20 туров.

27 февраля «Локо» сыграет ответный матч ? финала FONBET Кубка России против «Спартака». В первом матче победили красно-белые со счетом 1:0.