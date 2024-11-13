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Сегодня, 16:45

Руководство «Пари НН» обсудит возможное продолжение сотрудничества с Романцевым в декабре

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии «СЭ» сообщил, что руководство нижегородцев намерено обсудить с советником клуба Олегом Романцевым планы по продолжению сотрудничества в 2025 году.

«Вероятно, мы в декабре встретимся, сконтактируем и поймем фронт работы на следующий год, определимся по возможностям Олега Ивановича. И дальше уже примем совместное решение», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Ранее спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов сообщил «Евро-Футбол.Ру», что контракт Романцева с клубом истекает в конце 2024 года.

70-летний Романцев занимает пост советника нижегородского клуба с декабря 2023 года.

Олег Романцев
ФК Пари НН (Нижний Новгород)

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