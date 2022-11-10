«Ростов» ведет с Полозом переговоры о продлении контракта

10 ноября, 14:58
По информации «СЭ», руководство «Ростова» ведет переговоры о новом контракте с полузащитником Дмитрием Полозом.
Действующее соглашение 31-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2023 года.
Игрок перешел в «Ростов» в августе 2020 года. В этом сезоне Полоз провел за клуб 17 матчей во всех турнирах и забил 8 голов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования