Источник: «Сочи» договорился с Гараниным о расторжении контракта 23 ноября

Руководство «Сочи» договорилось о расторжении контракта со страшим тренером Вадимом Гараниным после матча Кубка России против «Торпедо» 23 ноября, сообщает «РБ Спорт».

В среду, 2 ноября появилась информация о том, что Гаранин отправлен в отставку. Официально о его уходе до сих пор не было объявлено.

51-летний Гаранин работает в «Сочи» с июня 2022 года, он пришел в команду после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.

19 ноября появилась информация о том, что Бердыев может возглавить «Сочи».

«Сочи» с 25 очками располагаются на 9 строчке в турнирной таблице РПЛ.