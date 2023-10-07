Руководство «Сочи» не думает об увольнении Точилина с поста главного тренера

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что в клубе не обсуждают вопрос об увольнении главного тренера команды Александра Точилина. 7 октября сочинцы проиграли «Зениту» (0:2) в 11-м туре РПЛ.

«Есть ли вопросы к Точилину? Да здесь не в вопросах дело, здесь вопрос, чтобы вернуться нормально в те кондиции и показывать игру с забитыми мячами, поправить ситуацию. Мы сейчас работаем, поэтому чего обсуждать [увольнение Точилина], главный тренер — Александр Васильевич. Каждому тренеру стоит волноваться, как и футболисту. Нужно добиваться результата, тогда волноваться не надо», — цитирует Рубашко ТАСС.

«Зенит» (20 очков) обогнал «Локомотив» и поднялся на третье место в РПЛ. «Сочи» (6) продолжает замыкать турнирную таблицу.

Точилин 17 сентября 2023 года стал главным тренером «Сочи» вместо Дмитрия Хохлова.