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8 апреля, 23:17

Руководство «Спартака» не связывалось с Черчесовым

Станислав Черчесов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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По информации «СЭ», руководство «Спартака» не связывалось со Станиславом Черчесовым в плане обсуждения назначения на должность главного тренера.

60-летнего специалиста в числе кандидатов назвал инсайдер Иван Карпов.

Ранее в понедельник появилась информация, что московскую команду может возглавить Паскаль Янсен.

По нашим данным, во вторник должно состоятся заседание совета директоров «Спартака», на котором может быть объявлено об увольнении главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

34-летний испанец возглавляет московскую команду с июня 2022 года, его контракт действует до конца июня 2025 года.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 35 очками после 22 матчей.

Станислав Черчесов
ФК Спартак (Москва)
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