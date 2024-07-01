Руководство «Спартака» встретилось со священниками

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Руководство «Спартака» провело встречу со священниками Северо-Западного викариатства Москвы, сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, на разговор отправились гендиректор Олег Малышев, менеджер Никита Баженов и руководитель спартаковской академии имени Федора Черенкова Сергей Родионов.
Храм находится недалеко от стадиона «Спартака». На встрече представители «Спартака» обсуждали со священниками планы по взаимодействию разных клубных подразделений.
«Спартак» объявил о назначении нового главного тренера Деяна Станковича 16 мая. Он возглавил команду в межсезонье. В минувшем розыгрыше РПЛ красно-белые финишировали на пятом месте в турнирной таблице.