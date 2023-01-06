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Сегодня, 20:45

Руководство «Торпедо» ведет переговоры с «Ахматом» по трансферу Трошечкина

Виталий Косик
Корреспондент
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Руководство «Торпедо» ведет переговоры с «Ахматом» по трансферу полузащитника грозненцев Александра Трошечкина, сообщает «РБ Спорт».

По информации издания, в московском клубе не планируют платить за игрока более 400 тысяч евро. В «Ахмате» рассчитывают получить с трансфера Трошечкина не менее 500 тысяч евро.

26-летний полузащитник является воспитанником «Локомотива» и выступал за такие клубы как «Химки», «Ростов» и «Факел».

В текущем сезоне он провел за «Ахмат» 22 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 1,2 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/torpedo-i-ahmat-dogovarivayutsya-po-troshechkinu/
Александр Трошечкин
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Торпедо (Москва)
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