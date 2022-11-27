Руководство «Зенита» подтвердило проведение товарищеского матча против «Сепахана»

Президент «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о предстоящем товарищеском матче клуба против иранского «Сепахана» во время зимних сборов.

«Зенит» проведет в начале февраля товарищеский матч против «Сепахана» из Ирана», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее гендиректор «Зенита» рассказал, что матч с «Сепаханом» перенесен из-за игры со «Спартаком» в Кубке России.

22 ноября «Зенит» провел в Санкт-Петербурге товарищеский матч с «Црвеной Звездой», в котором одержал победу со счетом 3:1.