Руководство «Зенита» подтвердило проведение товарищеского матча против «Сепахана»

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Президент «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о предстоящем товарищеском матче клуба против иранского «Сепахана» во время зимних сборов.
«Зенит» проведет в начале февраля товарищеский матч против «Сепахана» из Ирана», — сказал Медведев «СЭ».
Ранее гендиректор «Зенита» рассказал, что матч с «Сепаханом» перенесен из-за игры со «Спартаком» в Кубке России.
22 ноября «Зенит» провел в Санкт-Петербурге товарищеский матч с «Црвеной Звездой», в котором одержал победу со счетом 3:1.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования