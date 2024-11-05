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Допинг

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РУСАДА чаще всего проверяло на допинг футболиста Мусаева в 2024 году

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Согласно данным Российского антидопингового агентства (РУСАДА), за первые девять месяцев 2024 года чаще других среди футболистов проходил проверку на допинг нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев.

23-летний фовард прошел проверку на допинг три раза: в апреле, мае и августе. В прошлом году, когда футболист выступал за «Балтику», он был протестирован РУСАДА один раз. Об этом свидетельствуют материалы агентства, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

По два раза в первые девять месяцев 2024 года были проверены на допинг Михаил Игнатов («Спартак»), Дмитрий Рыбчинский («Оренбург»), Федор Чалов (ПАОК, Греция), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Максим Глушенков («Зенит»), Данил Пруцев («Спартак») и Константин Тюкавин («Динамо»).

С января по сентябрь РУСАДА проверило на допинг 50 футболистов РПЛ. Из них 41 игрок прошел проверку единожды.

Источник: ТАСС
Тамерлан Мусаев
ФК ЦСКА (Москва)
РУСАДА

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