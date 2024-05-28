РУСАДА с начала года чаще других проверяло на допинг футболистов «Локомотива»

Допинг
Сегодня, 14:06
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по апрель 2024 года чаще других проводило тестирование футболистов «Локомотива», сообщает ТАСС.
По данным источника, за четыре месяца РУСАДА проверило 6 игроков железнодорожников. Это были Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Илья Лантратов, Евгений Морозов, Артем Карпукас и Максим Глушенков.
Всего РУСАДА с января по апрель протестировало на допинг 19 футболистов РПЛ.
«Локомотив» по итогам сезона-2023/24 занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка в 30 матчах. Чемпионом России стал «Зенит» (57), серебряные медали завоевал «Краснодар» (56), бронзовые — «Динамо» (56).