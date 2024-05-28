Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Допинг

Сегодня, 14:06

РУСАДА с начала года чаще других проверяло на допинг футболистов «Локомотива»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по апрель 2024 года чаще других проводило тестирование футболистов «Локомотива», сообщает ТАСС.

По данным источника, за четыре месяца РУСАДА проверило 6 игроков железнодорожников. Это были Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Илья Лантратов, Евгений Морозов, Артем Карпукас и Максим Глушенков.

Всего РУСАДА с января по апрель протестировало на допинг 19 футболистов РПЛ.

«Локомотив» по итогам сезона-2023/24 занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка в 30 матчах. Чемпионом России стал «Зенит» (57), серебряные медали завоевал «Краснодар» (56), бронзовые — «Динамо» (56).

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
РУСАДА
Обсудить
Читайте также
Евро-2024 по футболу начнется в Германии 14 июня
«Зенит» стал 10-кратным чемпионом России
Сальдо рассказал об обнаружении в Крынках подвалов с телами боевиков ВСУ
Клопп в «Ливерпуле» кричал имя преемника, Хави некрасиво выставили из «Барсы», «Баварии» отказали почти все. Что происходит со сменой тренеров в топ-клубах Европы
Захарова прокомментировала смех первых леди ФРГ и Франции у мемориала в Берлине
Мирошник не исключил, что ВСУ нанесли повторный удар по спасателям в Луганске
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Агент Марко Ройса — о приглашении в «Динамо»: «Спасибо, но нет»

«Локомотив» объявил об уходе защитника Едвая в «Панатинаикос»