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Допинг

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РУСАДА в августе проверило на допинг Кругового из ЦСКА и Прохина из «Оренбурга»

Алина Савинова
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в августе проверило на допинг двух футболистов, выступающих в РПЛ, сообщает ТАСС.

Речь идет о защитниках Даниле Круговом (ЦСКА) и Даниле Прохине («Оренбург»).

В этом сезоне 26-летний Круговой провел 12 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голом и 2 результативными передачами. На счету 23-летнего Прохина 10 игр без результативных действий.

В июне и июле были протестированы 12 игроков РПЛ, в мае — 11, с января по апрель — 19.

В прошлом году РУСАДА чаще всего проверяло на допинг футболистов московского «Спартака» (12). Всего в 2023-м было протестировано 113 игроков чемпионата России.

Источник: ТАСС
Данил Круговой
Данила Прохин
Футбол
РУСАДА

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