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Допинг

Сегодня, 12:26

РУСАДА в марте чаще других проверяло на допинг футболистов «Локомотива»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в марте проверило на допинг 15 футболистов РПЛ, сообщает ТАСС.

По данным источника, чаще других проходили тестирование игроки «Локомотива». Проверку на допинг прошли игроки железнодорожников Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Илья Лантратов и Евгений Морозов. В марте также проходили тестирование вызванные на сбор национальной команды Юрий Лодыгин («Панатинаикос») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»).

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 24 матчах. 24 апреля команда сыграет на выезде с «Пари НН» в матче перенесенного 21-го тура.

Источник: ТАСС
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
РУСАДА
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