РУСАДА в марте чаще других проверяло на допинг футболистов «Локомотива»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в марте проверило на допинг 15 футболистов РПЛ, сообщает ТАСС.

По данным источника, чаще других проходили тестирование игроки «Локомотива». Проверку на допинг прошли игроки железнодорожников Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Илья Лантратов и Евгений Морозов. В марте также проходили тестирование вызванные на сбор национальной команды Юрий Лодыгин («Панатинаикос») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»).

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 24 матчах. 24 апреля команда сыграет на выезде с «Пари НН» в матче перенесенного 21-го тура.