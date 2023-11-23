РУСАДА в октябре чаще других проверяло на допинг футболистов «Локомотива»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в октябре проверило на допинг 15 футболистов РПЛ, чаще других проходили тестирование игроки московского «Локомотива», сообщает ТАСС.

По информации источника, Проверку на допинг в октябре прошли четыре футболиста «Локомотива»: Константин Марадишвили, Антон Миранчук, Сергей Пиняев и Илья Самошников. Для всех это было первое тестирование РУСАДА в 2023 году.

Агентство также проверило трех футболистов ЦСКА, по два игрока «Краснодара», «Оренбурга» и «Урала», по одному спортсмену «Спартака» и «Крыльев Советов». В октябре проходили тестирование РУСАДА вызванные на сбор национальной команды Александр Головин («Монако») и Алексей Миранчук («Аталанта»).