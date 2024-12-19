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Допинг

Сегодня, 13:25

РУСАДА в осенней части сезона РПЛ чаще всего тестировало игроков «Локомотива»

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с сентября по ноябрь 2024 года чаще других проводило тестирование футболистов «Локомотива», сообщает ТАСС.

В осенней части сезона были проверены на допинг шесть игроков «Локомотива»: Сергей Пиняев, Илья Самошников, Александр Сильянов, Дмитрий Баринов, Дмитрий Воробьев и Илья Лантратов.

Всего с сентября по ноябрь РУСАДА проверило на допинг 23 футболистов РПЛ: четырех игроков из «Спартака», по три игрока из московского «Динамо» и «Крыльев Советов», по два из «Зенита», «Ахмата» и «Краснодара», а также одного игрока из ЦСКА.

Всего в 2024 году РУСАДА провело тестирование 54 футболистов РПЛ, из которых 40 — по одному разу.

Источник: ТАСС
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
РУСАДА
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