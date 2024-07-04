РУСАДА в последний месяц РПЛ-2023/24 проверило на допинг 11 футболистов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в заключительный месяц чемпионата России сезона-2023/24 протестировало на допинг 11 игроков, сообщает ТАСС.

В мае были протестированы Илья Агапов и Тамерлан Мусаев (оба — ЦСКА), Алексей Грицаенко и Илья Рожков (оба — «Рубин»), Михаил Игнатов и Александр Максименко (оба — «Спартак»), Евгений Латышонок и Дмитрий Рыбчинский (оба — «Балтика»), Игорь Лещук и Константин Тюкавин (оба — «Динамо»), а также Денис Адамов («Зенит»).

Всего РУСАДА за первые пять месяцев 2024 года проверило на допинг 28 футболистов РПЛ. В 2023 году было протестировано 113 футболистов.