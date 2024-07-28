Руслан Безруков: «Историю с шуткой отпустил, просто хотелось поиграть с хорошим соперником»

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков прокомментировал поражение от «Зенита» (0:4) во 2-м туре РПЛ.

«Как забивать такое количество голов, как «Зенит»? Надо бразильцем родиться, тогда сразу все получится. Просто в каждом матче выкладываться на полную при условии, что вся команда будет делать то же самое, тогда голы придут. Я выходил заряженный. Все-таки чемпион страны с таким количеством трофеев, хотелось себя проявить. Историю с шуткой отпустил? Отпустил, я думаю. Просто хотелось поиграть с хорошим соперником. Думаю, все хотели себя показать», — приводит слова Безрукова «РБ Спорт».

«Рубин» набрал 3 очка в двух матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. В 3-м туре команда 3 августа на своем поле сыграет с «Химками».