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Сегодня, 03:57

Руслан Безруков: «Постараюсь сглаживать углы на определенные темы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков рассказал, будет ли он осторожнее шутить публично после скандальной ситуации после матча против «Зенита» (2:0) в апреле.

— Тебе кто-то говорил стать другим, впредь следить за языком?

— Да, и в шутку, и прямым текстом: «Хватит, нашутился», — цитирует Sport24 Безрукова. — Но это часть меня, не могу от этого отказаться. Как-то этот случай на меня повлиял. Все мы по чуть-чуть меняемся, но не кардинально. Постараюсь сглаживать углы на определенные темы. Думал, их можно обсуждать так же, как с друзьями. Значит, нет.

После матча с «Зенитом» (2:0) в 21-м туре РПЛ футболист в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над их конкурентом по турнирной таблице в РПЛ.

Руслан Безруков. Безруков о своей шутке после матча с «Зенитом»: «Не ожидал, что будет такой резонанс»
Источник: Sport24
Руслан Безруков
Футбол
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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