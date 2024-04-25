Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:22

Полузащитник «Рубина» Безруков: «Хочется закончить чемпионат в верхней части таблицы»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков в разговоре с «СЭ» рассказал, какие цели ставит команда на оставшуюся часть сезона.

«Рашид Рахимов часто говорит, что мы должны двигаться от игры к игре и улучшать моменты, которые были негативными. Главная задача — к каждому матчу подходить с бешеной самоотдачей и набирать очки по максимуму. Хочется закончить чемпионат в верхней части таблицы», — заявил Безруков «СЭ».

В перенесенном матче 21-го тура РПЛ «Рубин» обыграл «Зенит» со счетом 2:0. Казанцы набрали 36 очков и поднялись на восьмое место в турнирной таблице.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
0
Читайте также
Распалась танцевальная пара Мария Казакова и Георгий Ревия
В Челябинске мигрант чуть не сбил на машине бойца UFC Алексееву
Посольство РФ в Мексике прокомментировало недопуск россиян на рейсы из Турции
Семака наконец-то наказали за скучный футбол! И все едва не закончилось дракой. Что произошло в матче «Зенит» - «Рубин»
Bloomberg заявило о переоценке Макроном своего влияния на ход конфликта на Украине
Стало известно об аресте активов и счетов экс-замминистра Иванова и его семьи
Популярное видео
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Газзаев — о дерби: «Для ЦСКА матч обещает быть очень сложным. Но хотел бы положительного результата!»

Тигиев: «Кто вообще такой Дуарте? Пускай едет обратно в свою Коста-Рику!»