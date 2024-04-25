Полузащитник «Рубина» Безруков: «Хочется закончить чемпионат в верхней части таблицы»

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков в разговоре с «СЭ» рассказал, какие цели ставит команда на оставшуюся часть сезона.

«Рашид Рахимов часто говорит, что мы должны двигаться от игры к игре и улучшать моменты, которые были негативными. Главная задача — к каждому матчу подходить с бешеной самоотдачей и набирать очки по максимуму. Хочется закончить чемпионат в верхней части таблицы», — заявил Безруков «СЭ».

В перенесенном матче 21-го тура РПЛ «Рубин» обыграл «Зенит» со счетом 2:0. Казанцы набрали 36 очков и поднялись на восьмое место в турнирной таблице.