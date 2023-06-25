Спортивный директор «Ахмата»: «Трошечкин ведет переговоры с «Пари НН» по личным условиям»

Сегодня, 15:39
Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев прокомментировал для «СЭ» возможный переход полузащитника Александра Трошечкина в «Пари НН». Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил об этом переходе.
«Трошечкин ведет переговоры с «Нижним Новгородом» по личным условиям контракта. Пока еще ничего не решено», — сказал Газзаев «СЭ».
Трошечкин перешел в «Ахмат» из «Химок» в 2022 году. В минувшем сезоне полузащитник провел 25 матчей за грозненский клуб, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.
27-летний футболист также выступал за «Ростов», «Факел», «Тосно» и курский «Авангард».