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Сегодня, 18:17

Спортивный директор «Ахмата»: «У Конате есть желание попробовать себя в Европе»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем нападающего Мохамеда Конате.

«На сегодняшний день предложений по Конате нет. У нас есть желание его сохранить. Но насколько мы понимаем ситуацию со слова Конате и его агента, у него есть желание попробовать свои силы в Европе. Сейчас Мохамед улетел в расположение своей сборной и готовится к Кубку Африки. Если предложений по нему не будет, он останется в «Ахмате» до конца чемпионата», — сказал Газзаев «СЭ».

Конате в этом сезоне провел 21 матч и забил 7 голов.

«Ахмат» после 18-го тура идет на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.

Мохамед Конате
ФК Ахмат
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