«Ахмат» планирует приобрести еще трех-четырех футболистоы

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал о трансферных планах грозненского клуба.

«Мы еще тренируемся в Новогорске. Команда вернется в Грозный 19 июля, тогда и обсудим задачи на сезон. Клуб пополнят два легионера? Все в процессе. Мы планируем приобрести еще трех-четырех футболистов в это трансферное окно. Легионеры или россияне? Не могу ответить на этот вопрос», — сказал Газзаев Metaratings.

«Ахмат» в новом сезоне чемпионата России стартует с домашнего матча против «Краснодара», который состоится в воскресенье, 21 июля, и начнется в 20:00 по московскому времени.