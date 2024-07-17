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Сегодня, 15:17

Литвинов: «Пока нет ощущения, что Соболев уходит из «Спартака»

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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего красно-белых Александра Соболева.

— Как смотрите на ситуацию с Соболевым?

— Да никак. Это все раскручивается. Он мне ничего не говорил, тренируется в команде. Саша спокойно готовится.

— Не чувствуете, что он уходит?

— Нет. Пока он сам не скажет... А он не говорил. Думаю, если что, он скажет. Пока у меня нет ощущения, — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В сезоне-2023/24 нападающий забил десять мячей и отдал девять голевых передач в 34 матчах во всех турнирах. Контракт Александра с московским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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