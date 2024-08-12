Литвинов — о тактике «Ахмата»: «Они играют все за линией мяча»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов объяснил, почему красно-белые вновь не смогли обыграть «Ахмат» в домашнем матче.

Ранее москвичи дважды подряд сыграли вничью с грозненцами со счетом 0:0 на своем поле.

— Может, они нашли какой-то подход. У них всегда получается удержать нулевой счет. Думаю, за счет тактики. Они играют всеми за линии мяча. А нам где-то не хватает везения. Где-то Шелия их выручает.

— То есть Шелия — очень неудобный для «Спартака» вратарь?

— В основном так и получатся. В этом матче у нас было не так много опасных ударов по воротам, но моменты в целом были. Помимо Шелии у соперника грамотно действовали защитники. Где-то играли попроще, — приводит слова Литвинова «Евро-Футбол.Ру».

После этого матча «Спартак» с 7 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Ахмат» с 3 очками — на 14-й строчке.