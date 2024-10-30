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Сегодня, 11:20

Литвинов: «Меня комментаторы не раздражают. У них, как и у нас, бывают плохие матчи»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о работе российских комментаторов.

«Меня комментаторы не раздражают. Это их работа: где-то про кого-то хорошо сказать, где-то плохо. Я спокойно отношусь. Они делают свою работу, как и мы на поле. У них бывают плохие матчи, как и у нас. Поэтому я отношусь спокойно», — сказал Литвинов «СЭ».

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что смотрит футбол без звука, так как ему не нравится слушать российских комментаторов, и призвал последних не оценивать футбол.

Валерий Карпин. Почему Карпин не прав. Комментаторов надо прекратить пинать. Они делают свою работу

Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)

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