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Сегодня, 19:46

Литвинов: «Краснодар» переиграл «Спартак» тактически, у нас были ошибки в обороне»

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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением об игре команды в матче 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3).

— Как тебе матч?

— «Краснодар» переиграл тактически, были ошибки в обороне. Схема особо много не меняет. Во втором тайме как-то было попроще, но не смогли забить, а потом еще и пропустили.

— Не кажется, что тренерский штаб перемудрил?

— Понимали, что надо играть в атаку. Завладели инициативой, но не получилось забить.

— Что думаешь об отрыве от лидера в 11 очков?

— Понимаем, что отрыв в 11 очков — это слишком. Мы не можем такого допустить.

«Спартак» набрал 19 очков в 12 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

 
Кевин Ленини (№ 6), Жоау Батчи (№ 11) и&nbsp;Виктор Са (№ 7) празднуют гол в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo; (0:3) в&nbsp;Москве 19&nbsp;октября 2024 года. Абена — слабое звено, Станкович перемудрил со схемой и составом. Сейчас «Спартак» и «Краснодар» — команды разного уровня

Александр Абустин

Руслан Литвинов
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)

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