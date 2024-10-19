Литвинов: «Краснодар» переиграл «Спартак» тактически, у нас были ошибки в обороне»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением об игре команды в матче 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3).

— Как тебе матч?

— «Краснодар» переиграл тактически, были ошибки в обороне. Схема особо много не меняет. Во втором тайме как-то было попроще, но не смогли забить, а потом еще и пропустили.

— Не кажется, что тренерский штаб перемудрил?

— Понимали, что надо играть в атаку. Завладели инициативой, но не получилось забить.

— Что думаешь об отрыве от лидера в 11 очков?

— Понимаем, что отрыв в 11 очков — это слишком. Мы не можем такого допустить.

«Спартак» набрал 19 очков в 12 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Александр Абустин