Литвинов рассказал, как переживал время, проведенное на скамейке запасных

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, как переживал время, проведенное на скамейке запасных.

— Как ты переживал время, проведенное на скамейке? Переживал, рефлексировал?

— Это футбол, это издержки профессии. Ты ошибся — будь добр, доказывай, потренируйся, поработай, покажи, что ты готов и все осознал. Я спокойно к этому отношусь, уже не первый раз такое в моей карьере.

— Неужели одна ошибка может перечеркнуть предыдущий сезон, который ты шикарно провел?

— Мы в «Спартаке», здесь каждый матч очень важен. В каждой игре нужно на 100 процентов выкладываться и играть без ошибок.

— Все началось, видимо, с того, что тебе предъявили претензию за тот гол. Как ты понял тот момент?

— Я уже много раз все просмотрел, разобрал. Вроде Илья крикнул мне: «Я!» Думал, что он успеет к мячу. Я в моменте остановился, увидев его. Не разобрались. Нельзя говорить, что это его ошибка или моя. Тут все совместное, общими усилиями. В следующий раз сыграю более надежно.

«Спартак» (1-е место) одержал три победы в трех кубковых матчах и набрал 9 очков. «Динамо» занимает второе место с 4 очками.

В следующем матче FONBET Кубка России «Спартак» отправится в гости к «Пари НН» 19 сентября. «Динамо» на выезде встретится с «Краснодаром» в этот же день.