Сегодня, 22:37
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, как переживал время, проведенное на скамейке запасных.
— Как ты переживал время, проведенное на скамейке? Переживал, рефлексировал?
— Это футбол, это издержки профессии. Ты ошибся — будь добр, доказывай, потренируйся, поработай, покажи, что ты готов и все осознал. Я спокойно к этому отношусь, уже не первый раз такое в моей карьере.
— Неужели одна ошибка может перечеркнуть предыдущий сезон, который ты шикарно провел?
— Мы в «Спартаке», здесь каждый матч очень важен. В каждой игре нужно на 100 процентов выкладываться и играть без ошибок.
— Все началось, видимо, с того, что тебе предъявили претензию за тот гол. Как ты понял тот момент?
— Я уже много раз все просмотрел, разобрал. Вроде Илья крикнул мне: «Я!» Думал, что он успеет к мячу. Я в моменте остановился, увидев его. Не разобрались. Нельзя говорить, что это его ошибка или моя. Тут все совместное, общими усилиями. В следующий раз сыграю более надежно.
«Спартак» (1-е место) одержал три победы в трех кубковых матчах и набрал 9 очков. «Динамо» занимает второе место с 4 очками.
В следующем матче FONBET Кубка России «Спартак» отправится в гости к «Пари НН» 19 сентября. «Динамо» на выезде встретится с «Краснодаром» в этот же день.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -