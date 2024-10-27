Сегодня, 17:41
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказала, с кем из своих кумиров хотел бы сыграть.
— С кем бы из своих кумиров хотел бы сыграть в «Спартаке»?
— Пытаешься ровняться на своих кумиров. Если в полузащите, то это Родри. Эталоном игры центрального защитника для меня был Серхио Рамос, потому что он — лидер. Все ошибаются и у всех бывают плохие матчи, но его поведение на поле заслуживает уважения. Если он придет, я точно не расстроюсь (смеется).
27 октября «Спартак» обыграл «Пари НН» (2:0) в 13-м туре РПЛ.