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Сегодня, 17:41

Литвинов — о Серхио Рамосе: «Если он придет в «Спартак», я точно не расстроюсь»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказала, с кем из своих кумиров хотел бы сыграть.

— С кем бы из своих кумиров хотел бы сыграть в «Спартаке»?

— Пытаешься ровняться на своих кумиров. Если в полузащите, то это Родри. Эталоном игры центрального защитника для меня был Серхио Рамос, потому что он — лидер. Все ошибаются и у всех бывают плохие матчи, но его поведение на поле заслуживает уважения. Если он придет, я точно не расстроюсь (смеется).

27 октября «Спартак» обыграл «Пари НН» (2:0) в 13-м туре РПЛ.

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Тео Бонгонда и&nbsp;защитник &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; Свен Шоштарич Карич в&nbsp;матче 13-го тура РПЛ. 27&nbsp;октября 2024 года. Победу «Спартаку» в Нижнем принесли первый гол Бонгонды и дикая ошибка вратаря соперника. Станкович вернулся к привычным настройкам

Руслан Литвинов
Серхио Рамос
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)

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