Литвинов — о Серхио Рамосе: «Если он придет в «Спартак», я точно не расстроюсь»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказала, с кем из своих кумиров хотел бы сыграть.

— С кем бы из своих кумиров хотел бы сыграть в «Спартаке»?

— Пытаешься ровняться на своих кумиров. Если в полузащите, то это Родри. Эталоном игры центрального защитника для меня был Серхио Рамос, потому что он — лидер. Все ошибаются и у всех бывают плохие матчи, но его поведение на поле заслуживает уважения. Если он придет, я точно не расстроюсь (смеется).

27 октября «Спартак» обыграл «Пари НН» (2:0) в 13-м туре РПЛ.