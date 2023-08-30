Литвинов пожелал Захаряну удачи в Испании: «Очень рад за него»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с «СЭ» высказался о переходе Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Лично с ним не общались. Честно, очень рад за Арсена. Я уже давно говорил, что буду только за, если Арсен куда-то перейдет в Европу и наконец ему это удалось. Искренне желаю ему удачи!», — сказал Литвинов «СЭ».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.

«Реал Сосьедад» проведет следующий матч 2 сентября против «Гранады».