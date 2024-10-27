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Сегодня, 12:42

Нигматуллин — об игре с «Зенитом»: «Такой матч — это всегда серьезная проверка, но «Локомотив» полностью готов»

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Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча железнодорожников с «Зенитом» в 13-м туре РПЛ.

«Да, неудачи, как матч с «Химками», бывают, но «Локомотив» уже успел поднять себе моральный дух, победив основным составом в Кубке России. Но если говорить о сегодняшней игре, то понятно, что такой матч как с «Зенитом» — это всегда серьезная проверка, а сейчас даже более серьезная, чем была раньше. Нынешний «Локомотив», как яркая и амбициозная команда с хорошими игроками, полностью готов к этому матчу и способен взять свое: если не выиграть, то как минимум не проиграть», — сказал Нигматуллин «СЭ».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 27-ю очками. «Зенит» с 29-ю очками располагается на второй строчке.

Денис Сафронов

Руслан Нигматуллин
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)

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