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Нигматуллин о депрессии: «До сих пор снится, как возвращаюсь в «Верону» и исправляю ситуацию»

Руслан Минаев
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, как пережил депрессию во время выступления в «Вероне» в 2002 году.

«Для меня большая загадка, что мне помешало заиграть в Италии. У «Вероны» был 37-летний вратарь, команда проиграла 14 матчей подряд. Я вышел один раз, попал в сборную тура и снова сел на скамейку запасных. Честно говоря, мне кажется, что причина нефутбольная. Итальянская мафия? В Италии агентские истории, войны. Видимо, я попал под раздачу. В то время мне предлагало сотрудничество компания Алессандро Моджи, сына бывшего президента «Ювентуса» Лучано Моджи. Но я отказался подписывать контракт.

В общем, я пережил депрессию в Италии в 2002 году. Представьте, только в декабре я был признан лучшим спортсменом России, а в январе не играл в средней итальянской команде с непонятным тренером. Эта история меня немного надломила. Мне до сих пор время от времени снится, как я возвращаюсь в «Верону» и исправляю ситуацию», — цитирует Нигматуллина «РБ Спорт».

В составе «Вероны» Нигматуллин провел 1 матч в сезоне-2001/02. В этом же сезоне он перешел в ЦСКА.

Источник: РБ Спорт
Руслан Нигматуллин
Футбол
ФК Верона
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