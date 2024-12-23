Нигматуллин: «Был неприятный разговор с братками перед переходом из «КАМАЗа» в «Спартак»

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин рассказал о контактах с криминальными структурами перед переходом из «КАМАЗа» в «Спартак».

«Мне кажется, что в 90-х все футбольные команды были в сотрудничестве в «братками». (смеется.) Как и любая организация, более или менее связанная с финансами. Да, определенный неприятный разговор был. Но вряд ли я бы назвал это угрозами. Может быть, порешал кто-то. Да, мне пришлось расторгнуть контракт с «КАМАЗом» через КДК из-за невыполнения условия. Сейчас это выглядит грязновато и неблагодарно. Но я погнался не за большими деньгами. Контракт в «Спартаке» был 5000 долларов в месяц, не те деньги, ради которых все бросают. Я просто шел за своей мечтой», — цитирует Нигматуллина «РБ Спорт».

В составе «Спартака» вратарь дважды выиграл чемпионат России — в 1996 и 1997 годах.