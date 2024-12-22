Нигматуллин — о возможном трансфере Помазуна в «Спартак»: «Надо понимать, что Максименко — безоговорочный номер один»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к вратарю ЦСКА Илье Помазуну.

«Безусловно, хороший, качественный вратарь. Был определенное время без игровой практики, но, скажем так, он всегда уходил из ЦСКА, чтобы играть. Вообще, от приглашения в «Спартак» редко отказываются, также, как и от «ПСЖ». Но здесь надо понимать, что Максименко — безоговорочный номер один. Готов ли Илья играть только в кубке?» — сказал Нигматуллин «СЭ».

22 декабря журналист Иван Карпов сообщил, что «Спартак» изучает возможность перехода Помазуна.

В нынешнем сезоне Помазун не принимал участия в официальных матчах. 13 сентября 28-летний россиянин был отстранен от тренировок с основным составом ЦСКА из-за высказывания о возможном переходе в «Спартак». Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2028 года.

Александр Абустин