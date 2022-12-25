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Руслан Нигматуллин: «Смущает, что Бердыев выпадал из обоймы РПЛ, но теперь будет любопытно следить за «Сочи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин отреагировал на назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«Безусловно, в «Сочи» были недовольны текущими результатами после успеха в минувшем сезоне. Планку высокую планку — в клубе, наверное, рассчитывали этот уровень удержать.

Единственное, что может смущать, это то, что Курбан Бекиевич выпадал из обоймы РПЛ, когда он уехал работать в Иран и Казахстан, но все знают, что этот специалист может добиться результата, как это было в «Рубине» и «Ростове». Теперь будет любопытно последить за «Сочи», как изменится игра команды при Бердыеве», — сказал Нигматуллин «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Сочи», набрав 25 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице.

Напомним, что Бердыев приводил казанский «Рубин» дважды к чемпионству в Российской премьер-лиге (РПЛ). Также клубу из Татарстана под его руководством удалось выиграть Кубок России и дважды Суперкубок страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-nigmatullin-smushhaet-chto-berdy-ev-vy-padal-iz-obojmy-rpl-no-teper-budet-lyubopy-tno-sledit-za-sochi/
Руслан Нигматуллин
ФК Сочи
Курбан Бердыев
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