Сегодня, 18:55
Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об уходе из команды полузащитника Джирано Керка.
Ранее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов подтвердил информацию «СЭ» о переходе Керка в «Антверпен».
«Честно говоря, данный футболист вообще не запомнился. Вся команда боролась за выживание, и говорить о том, что кто-то там хорошо играл и кто-то там полезен коллективу не приходится. Думаю, что команда не заметит потери бойца в коллективе и найдет равноценную замену внутри коллектива», — сказал Нигматулин корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.
27-летний Керк выступал за «Локо» с 2021 года. В этом сезоне он провел 23 матча, забил 3 гола и отдал 1 передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования