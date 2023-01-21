Нигматулин — об уходе Керка: «Команда не заметит потери бойца в коллективе»

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об уходе из команды полузащитника Джирано Керка.

Ранее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов подтвердил информацию «СЭ» о переходе Керка в «Антверпен».

«Честно говоря, данный футболист вообще не запомнился. Вся команда боролась за выживание, и говорить о том, что кто-то там хорошо играл и кто-то там полезен коллективу не приходится. Думаю, что команда не заметит потери бойца в коллективе и найдет равноценную замену внутри коллектива», — сказал Нигматулин корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

27-летний Керк выступал за «Локо» с 2021 года. В этом сезоне он провел 23 матча, забил 3 гола и отдал 1 передачу.