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Нигматулин — об уходе Керка: «Команда не заметит потери бойца в коллективе»

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Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об уходе из команды полузащитника Джирано Керка.

Ранее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов подтвердил информацию «СЭ» о переходе Керка в «Антверпен».

«Честно говоря, данный футболист вообще не запомнился. Вся команда боролась за выживание, и говорить о том, что кто-то там хорошо играл и кто-то там полезен коллективу не приходится. Думаю, что команда не заметит потери бойца в коллективе и найдет равноценную замену внутри коллектива», — сказал Нигматулин корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

27-летний Керк выступал за «Локо» с 2021 года. В этом сезоне он провел 23 матча, забил 3 гола и отдал 1 передачу.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Руслан Нигматуллин
ФК Локомотив (Москва)
Джирано Керк
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