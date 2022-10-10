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Сегодня, 18:30

Нигматуллин — о возможном назначении Семина в «Локомотив»: «Он всегда приводил команду к успеху»

Нигматуллин прокомментировал возможное возвращение Семина в «Локомотив»
Мария Куцубеева
Корреспондент

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, кто бы мог возглавить команду.

«Если говорить о преемниках, то обсуждают кандидатуры Талалаева, Юрана и Семина. Первые два тренера состоятельные, вполне квалифицированные и интересные. Наверняка они будут полезны для «Локомотива». Но когда в списке есть Юрий Павлович, то тут сложно выбирать кого-то другого. Семин был на разных этапах с командой: на становлении, в трудные минуты. Он всегда приводил команду к успеху. Все самые лучшие моменты были связаны именно с ним. Конечно, я бы голосовал за Семина, но посмотрим, какое решение будет принято», — сказал Нигматуллин «СЭ».

8 октября «Локомотив» после поражения от «Сочи» (0:4) в 12-м туре РПЛ объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

По информации СМИ, в список кандидатов на пост главного тренера «Локомотива» входят Андрей Талалаев, Сергей Юран, Юрий Семин и Михаил Галактионов.

Команда занимает 14-е место в турнирной таблице после 12 туров.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Милан
Челси

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д
Реал

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
Руслан Нигматуллин
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
0
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