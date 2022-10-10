Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, кто бы мог возглавить команду.

«Если говорить о преемниках, то обсуждают кандидатуры Талалаева, Юрана и Семина. Первые два тренера состоятельные, вполне квалифицированные и интересные. Наверняка они будут полезны для «Локомотива». Но когда в списке есть Юрий Павлович, то тут сложно выбирать кого-то другого. Семин был на разных этапах с командой: на становлении, в трудные минуты. Он всегда приводил команду к успеху. Все самые лучшие моменты были связаны именно с ним. Конечно, я бы голосовал за Семина, но посмотрим, какое решение будет принято», — сказал Нигматуллин «СЭ».

8 октября «Локомотив» после поражения от «Сочи» (0:4) в 12-м туре РПЛ объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

По информации СМИ, в список кандидатов на пост главного тренера «Локомотива» входят Андрей Талалаев, Сергей Юран, Юрий Семин и Михаил Галактионов.

Команда занимает 14-е место в турнирной таблице после 12 туров.