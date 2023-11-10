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Сегодня, 16:26

Нигматуллин — об Абаскале: «Сейчас иностранные тренеры ждут, пока их пинками не выгонят»

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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о перспективах главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Я предполагаю, что Абаскаль покинет «Спартак» зимой. Есть сложности с техническим осуществлением увольнения, потому что есть он, ассистенты, за всех придётся платить неустойку. Закончились те времена, когда тренеры понимали, что команда не развивается, после матчей писали заявление и с честью уходили в закат. Сейчас иностранные тренеры ждут, пока их пинками не выгонят», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru

Абаскаль возглавил «Спартак» перед сезоном-2022/23, в котором привел команду к бронзовым медалям в РПЛ. В чемпионате России-2023/24 красно-белые после 14 туров занимают 6-е место, набрав 21 очко.

Источник: Metaratings.ru
Руслан Нигматуллин
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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