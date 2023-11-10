Нигматуллин: «Сейчас для меня Сафонов сильнее Акинфеева»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о том, кто является лучшим российским вратарем на данный момент.

«Сейчас Сафонов для меня выглядит сильнее Акинфеева. Матвей в силу возраста и нахождения на пике своей формы и карьеры является более предпочтительным вариантом для меня», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.

Сафонов в текущем сезоне сыграл за «Краснодар» 14 матчей в РПЛ, пропустил 9 голов. У него 7 встреч на ноль.

Акинфеев провел в этом сезоне за ЦСКА 13 игр во всех турнирах. Он пропустил 15 мячей и записал на свой счет 5 «сухих» матчей.