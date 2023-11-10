Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:25

Нигматуллин: «Сейчас для меня Сафонов сильнее Акинфеева»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о том, кто является лучшим российским вратарем на данный момент.

«Сейчас Сафонов для меня выглядит сильнее Акинфеева. Матвей в силу возраста и нахождения на пике своей формы и карьеры является более предпочтительным вариантом для меня», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.

Сафонов в текущем сезоне сыграл за «Краснодар» 14 матчей в РПЛ, пропустил 9 голов. У него 7 встреч на ноль.

Акинфеев провел в этом сезоне за ЦСКА 13 игр во всех турнирах. Он пропустил 15 мячей и записал на свой счет 5 «сухих» матчей.

Источник: Metaratings
Игорь Акинфеев
Матвей Сафонов
Руслан Нигматуллин
4
Обсудить
Читайте также
Медина: «День дебюта за «Спартак» буду помнить всегда!»
Биография Тома Аспиналла: жизнь и карьера соперника Павловича в UFC
МИД: Россия «свернула» работу над заявлением Совбеза ООН по «Северным потокам»
В школе в подмосковном Деденево мама ученицы подралась с учительницей
В ДНР сообщили о массовом бегстве украинских солдат из-под Донецка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Петржела считает, что у «Зенита» нет проблем с мотивацией

Семшов считает, что у «Зенита» и «Краснодара» одинаковые шансы на победу в РПЛ