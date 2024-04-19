Нигматуллин считает, что матч против «Спартака» принципиальный для Карпина: «Он любит их обыгрывать»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Ростовом» в 25-м туре РПЛ.

«От Абаскаля остался только его багаж. Чего-то сверхъестественного ждать не приходится. Сложно повлиять за такой короткий период на команду. «Ростов» сейчас на ходу, и для Валерия Георгиевича (Карпина. — Прим. «СЭ») матч принципиальный, играют дома. Он любит обыгрывать «Спартак», и есть вероятность, что так и случится в этом туре. Но я думаю, что может быть и ничья», — сказал Нигматуллин «СЭ».

«Ростов» и «Спартак» встретятся в 25-м туре чемпионата России в воскресенье, 21 апреля.

Софья Грецкая