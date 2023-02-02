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2 февраля, 23:32

Нигматуллин: «Селихов находится в хорошей форме, ему нужно продолжать в том же духе»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал игру голкипера красно-белых Александра Селихова в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ против «Ростова» (0:0, пенальти — 2:1).

Селихов отбил три удара в серии послематчевых пенальти.

«Место основного вратаря команды доказывается во всех матчах — и в товарищеских, и в официальных, расслабляться нигде нельзя. Здорово, что Селихов так хорошо провел серию пенальти в матче против «Ростова». Александр находится в хорошей форме, ему нужно продолжать в том же духе. Селихов в первой половине сезона РПЛ был основным вратарем «Спартака», но Максименко создает ему хорошую конкуренцию, но пока Александр видимо остается первым номером», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.

28-летний голкипер выступает за «Спартак» с 2017 года. Его действующее соглашение с московской командой рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне Селихов провел 16 матчей за красно-белых во всех турнирах, в пяти встречах он оставил свои ворота нетронутыми.

Источник: https://metaratings.ru/news/nigmatullin-selikhov-nakhoditsya-v-khoroshei-forme-emu-nuzhno-prodolzhat-v-tom-zhe-dukhe-224812/
Александр Селихов
Руслан Нигматуллин
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