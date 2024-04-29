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Нигматуллин — о победе «Спартака»: «Есть ощущение, что в команде произошел психологический перелом с уходом Абаскаля»

Нигматуллин отреагировал на победу «Спартака» над «Локомотивом»
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал «СЭ» победу «Спартака» над «Локомотивом» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ.

«Игра была интересная, в первом тайме «Локомотив» мне нравился больше. Но, к сожалению, определенный сумбур в атаке и в завершающей стадии не позволил железнодорожникам воплотить преимущество. «Спартак» при Слишковиче играл раскрепощено, получал удовольствие от процесса, тем самым снова выиграл и набрал очки. Есть ощущение, что в команде произошел психологический перелом с уходом Абаскаля. Пока рано серьезно оценивать Слишковича, но отрицать, что смена главного тренера пошла на пользу команде — нельзя», — сказал Нигматуллин «СЭ».

После 26 туров чемпионата России «Спартак» (42 очка) занимает 4-е место в турнирной таблице. «Локомотив» (41) идет на пятой строчке.

Софья Грецкая

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