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Сегодня, 04:17

Нигматуллин: «Надеюсь все-таки не остаться бомжом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о своем положении в свете бракоразводного процесса.

«Меня уже в бомжи записывали, но я с «Зенитом» никаких соглашений не подписывал, даже предварительных. Но это не моя шутка, а от Mash. Я живу на 55-м этаже в «Москва-Сити», спасибо, ночевать, есть где. Чтобы развестись, нужны два суда. Так вот, прошел первый суд, где меня произвели благополучно. Соответственно, я теперь временно холостым стал.

Что качается раздела имущества, то он назначен на 11 октября. И вот там я надеюсь все-таки не остаться бомжом», — цитирует «РБ Спорт» Нигматуллина.

Источник: «РБ Спорт»
Руслан Нигматуллин

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