Нигматуллин: «У Дзюбы половина футбольных людей и половина России — враги»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал громкое интервью нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«У Артема Дзюбы половина футбольных людей и половина России — враги. Комментировать высказывания о Галактионове и Семаке не вижу смысла. Это не особо интересно», — цитирует Нигматуллина «РБ Спорт».

Ранее в интервью Дзюба заявил, что не собирается пожимать руки Семаку и Галактионову, так как они не поблагодарили его. Для сравнения: за время своей карьеры в «Зените» Дзюба сыграл 181 матч, а за «Локомотив» — 39.

В составе «Зенита» он четыре раза становился чемпионом России, дважды получал кубок и четырежды — Суперкубок страны.