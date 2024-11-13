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Нигматуллин: «У Дзюбы половина футбольных людей и половина России — враги»

Камила Абдурахманова
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал громкое интервью нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«У Артема Дзюбы половина футбольных людей и половина России — враги. Комментировать высказывания о Галактионове и Семаке не вижу смысла. Это не особо интересно», — цитирует Нигматуллина «РБ Спорт».

Ранее в интервью Дзюба заявил, что не собирается пожимать руки Семаку и Галактионову, так как они не поблагодарили его. Для сравнения: за время своей карьеры в «Зените» Дзюба сыграл 181 матч, а за «Локомотив» — 39.

В составе «Зенита» он четыре раза становился чемпионом России, дважды получал кубок и четырежды — Суперкубок страны.

Источник: «РБ Спорт»
Артем Дзюба
Руслан Нигматуллин

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