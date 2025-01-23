Нигматуллин: «Спартак» точно возьмет вратаря в пару к Максименко»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин уверен, что «Спартак» возьмет себе вратаря на замену ушедшему из клуба Александру Селихову.

22 января московский клуб объявил о расторжении контракта с 30-летним футболистом. Селихов выступал за красно-белых с 2017 года.

«Я думаю, что «Спартак» точно кого-то возьмет в обойму к Максименко. А третий — самый веселый вратарь в РПЛ Александр Довбня. Мне нравится история, когда третий вратарь — молодой, перспективный, который учится у более старших товарищей и перенимает опыт. Допустим, есть талантливый 16-летний Руслан Пичиенко, амбассадор моих перчаток. Я вижу в нем в ближайшее время серьезную кандидатуру. Но ему пока 16... Естественно, в этом году его никто не будет подтягивать в первую команду», — цитирует Нигматуллина «ВсеПроСпорт».

«Спартак» ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича набрала 37 очков в 18 турах.