Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о шансах Гильермо Абаскаля остаться на посту главного тренера «Спартака».

«У Абаскаля потерян контакт с российскими игроками. Раньше я видел недочеты в менеджменте, сейчас вижу, что надо подправить чисто футбольное, а это тренерский мостик, который очень сильно шатается под Абаскалем. Если поменяют его, то зимой, чтобы новый тренер начал с предсезонной подготовки. После матча с ЦСКА у Абаскаля была отсрочка, но его уход рано или поздно случится, решительные действия назревают», — цитирует Нигматуллина Metaratings.ru

28 октября «Спартак» проиграл «Факелу» в гостевом матче 13-го тура чемпионата РПЛ (0:2). На данный момент команда занимает 4-е место в турнирной таблице (20 очков).

Под руководством Абаскаля «Спартак» провел 60 матчей во всех турнирах, одержал 31 победу, 13 игр завершились вничью, потерпел 16 поражений.