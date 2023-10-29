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Сегодня, 16:35

Нигматуллин — о возможном увольнении Абаскаля: «Под ним тренерский мостик очень шатается!»

Нигматуллин высказался о шансах Абаскаля остаться на посту главного тренера «Спартака»
Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о шансах Гильермо Абаскаля остаться на посту главного тренера «Спартака».

«У Абаскаля потерян контакт с российскими игроками. Раньше я видел недочеты в менеджменте, сейчас вижу, что надо подправить чисто футбольное, а это тренерский мостик, который очень сильно шатается под Абаскалем. Если поменяют его, то зимой, чтобы новый тренер начал с предсезонной подготовки. После матча с ЦСКА у Абаскаля была отсрочка, но его уход рано или поздно случится, решительные действия назревают», — цитирует Нигматуллина Metaratings.ru

28 октября «Спартак» проиграл «Факелу» в гостевом матче 13-го тура чемпионата РПЛ (0:2). На данный момент команда занимает 4-е место в турнирной таблице (20 очков).

Под руководством Абаскаля «Спартак» провел 60 матчей во всех турнирах, одержал 31 победу, 13 игр завершились вничью, потерпел 16 поражений.

Источник: https://metaratings.ru/news/nigmatullin-so-spartakom-proizoshyol-abaskal-trenerskii-mostik-ochen-shataetsya-299988/
Руслан Нигматуллин
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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