Пименов — о том, будет ли «Спартак» ждать Промеса: «Кем? Президентом? Сколько ему будет лет?»

Экс-игрок «Динамо» и «Локомотива» Руслан Пименов поделился мнением о ситуации вокруг форварда «Спартака» Квинси Промеса.

«Если Промеса посадят, будет ли его ждать «Спартак»? Кем? Президентом? Сколько ему будет лет? Сейчас 30 и дадут семь с половиной. Может, раньше выйдет, может, нет. Квинси, конечно, много сделал для «Спартака», но мне кажется, надо идти дальше. «Спартак» — это бренд. «Спартак» — клуб с самой большой армией болельщиков. Нужен результат, надо подтягивать своих воспитанников или качественных легионеров», — цитирует Пименова Metaratings.ru.

13 марта стало известно, что 32-летнего голландца арестовали в Дубае. Арест связан с запросом Нидерландов на экстрадицию футболиста.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В прошлом году форвард также был приговорен к 1,5 годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата в июле 2020-го.